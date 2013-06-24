1 червня, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет долучивсядо ефіру телемарафону, де розповів про перебіг вступної кампанії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«492 тисячі осіб зареєструвалися на тестування, з них 402 тисячі є унікальними, і 346 тисяч комплектів реєстраційних документів надійшло до регіональних центрів Українського центру оцінювання якості освіти. Вражаючі цифри для нас. Є стриманий оптимізм стосовно набору, адже випускників 11-их класів на сьогодні 224 тисячі», – зазначив Сергій Шкарлет.

На запитання ведучих щодо зменшення або збільшення кількості осіб, які хочуть пройти тестування, Міністр зауважив, що кількість охочих скласти національний мультипредметний тест не можна порівнювати із тими, хто хотів скласти зовнішнє незалежне оцінювання у попередні роки.

«Не можна порівнювати попередній рік з 2022 роком. Жоден попередній рік не можна порівнювати, оскільки ЗНО складалося з декількох окремих предметів, а національний мультипредметний тест – єдиний тест із трьох навчальних дисциплін. І тому порівняння реєстрації на складання ЗНО і НМТ є некоректним. Але дуже наочним порівнянням є 224 тисячі випускників 11-их класів і 346 тисяч верифікованих реєстраційних карток», – наголосив Сергій Шкарлет.

Станом на 1 червня 2022 року майже 190 тис. потенційних вступників уже обрали місце для складання тестування, з них понад 20 тис. – за кордоном.

Національний мультипредметний тест у 2022 році відбуватиметься в три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16 – 20 серпня;

спеціальна: 12 – 16 вересня.

Для участі в основній сесії випускники повинні двічі підтвердити свою участь у тестуванні: з 20 травня до 7 червня та з 21 червня до 7 липня.

Ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не матимуть змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть узяти участь в основній сесії тестування.

Тільки після проходження двох етапів на підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.