14-31 липня 2022 року у місті Лодзь (Польща) пройдуть Європейські університетські ігри. У змаганнях візьмуть участь 5 тис. студентів із 400 університетів 40 країн світу. Про це повідомляє Урядовий портал.
Україну представлятимуть 234 студенти з 45 ЗВО, які будуть змагатися в 16 видах спорту: бадмінтон, баскетбол, баскетбол 3х3, водне поло, волейбол, волейбол пляжний, гандбол, дзюдо, карате, кікбоксинг, теніс настільний, тхеквондо, пляжний гандбол, футбол, футзал і шахи.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернувся до української збірної команди та побажав гідно представити Україну, високих результатів і позитивних емоцій.