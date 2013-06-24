Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що близько 40 тисяч продуктових наборів сумарною вагою 237 тонн попрямували вчора до Краматорська для мешканців Донецької області в рамках програми «Мільйон продуктових наборів». Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом продуктові набори з продуктів тривалого зберігання в рамках програми були відправлені для людей з вразливих категорій в Донецькій, Луганській, Київській та Харківській, Запорізький та Миколаївський областях.

Програма «Мільйон продуктових наборів» реалізується за ініціативи та координації Мінсоцполітики та Мінагрополітики, у співпраці з Благодійною організацією «Благодійний фонд Івана Чайківського «Покрова», яка надає продуктові набори на безоплатній основі, а також з виробниками харчових продуктів, підприємствами та людьми, які долучились до забезпечення продуктовими наборами постраждалих від активних бойових дій.

Продукти отримують люди з найуразливіших категорій. В першу чергу доставки відбуваються у області, які найбільше постраждали від воєнних дій. Обласні соціальні служби забезпечують збір потреб та доставку продуктів адресатам.