24 березня минає місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії. Це місяць нашої незламності. Україна не тільки стримує російську армію, але й на дипломатичному рівні перемагає свого ворога. Увесь світ захоплюється стійкістю України, мужністю її воїнів, національним єднанням у боротьбі за свої цінності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Довіра та вдячність нашого народу до Збройних Сил України, територіальної оборони й волонтерів – безпрецедентні. Українці допомагають військовим, голіруч зупиняють танки та виходять на протести в окупованих містах. Саме завдяки такій синергії та зусиллям незламних, які люблять свою Батьківщину понад усе, провалилися плани загарбників швидко захопити нашу землю.

Ворог продовжує лютувати. Тероризує мирне населення. Окупанти завдають ракетних ударів по житлових будинках і лікарнях, беруть в облогу цілі міста та розстрілюють гуманітарні коридори. Злочини, які вчиняє російська федерація, співмірні зі злочинами Гітлера. Крім того, кремль почав прямо погрожувати іншим європейським державам. Жодна країна не є недоторканою для РФ та її ракет.

Поряд з цим, очевидно, що російська пропаганда провалилася. Ніхто більше не вірить росіянам, як би вони не намагалися виправдати брутальну агресію проти мирної країни. Громадяни світу підтримують Україну, а тиск на РФ буде тільки посилюватися, допоки вона не виведе війська з України.

Демонструючи світу, що ми єдині, як ніколи, за координації Міністерства культури та інформаційної політики розроблена айдентика, яка сьогодні буде використане як символ української боротьби.

Просимо максимально використовувати айдентику в усіх можливих комунікаціях, адаптовувати запропоноване лого для всіх майданчиків та платформ, а також позначати матеріали хештегом #мисильні. Маємо бути єдині, як ніколи. Після перемоги нас чекає багато роботи, але ми будемо жити у вільній, демократичній європейській країні.