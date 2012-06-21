Станом на сьогодні, 25 серпня, в рамках Паралімпіади-2020, яка проходить у Токіо, Україна відзначилась 8 медалями. Єлизавета Мерешко подарувала країні перше золото під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.
Сріблом відзначились:
плавець Антон Коль зайняв друге місце під час запливу на дистанцію 50 метрів на спині;
Олена Федота в рамках фехтування на візках;
плавець Олексій Вірченко під час запливу на дистанцію 100 метрів батерфляєм;
плавець Максим Кріпак під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.
Бронзою відзначились:
Євгенія Бреус в рамках фехтування на візках;
Ганна Гонтар під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.
Додамо, що наразі Україна очолює 5 місце в командному заліку на Паралімпійських іграх в Токіо.