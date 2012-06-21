Станом на сьогодні, 25 серпня, в рамках Паралімпіади-2020, яка проходить у Токіо, Україна відзначилась 8 медалями. Єлизавета Мерешко подарувала країні перше золото під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Сріблом відзначились:

плавець Антон Коль зайняв друге місце під час запливу на дистанцію 50 метрів на спині;

Олена Федота в рамках фехтування на візках;

плавець Олексій Вірченко під час запливу на дистанцію 100 метрів батерфляєм;

плавець Максим Кріпак під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Бронзою відзначились:

Євгенія Бреус в рамках фехтування на візках;

Ганна Гонтар під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Додамо, що наразі Україна очолює 5 місце в командному заліку на Паралімпійських іграх в Токіо.