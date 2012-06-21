Потенційно небезпечний астероїд розміром від 370 до 820 метрів пролетить повз Землю в кінці листопада. Про це повідомляється на сайті Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA.

За даними NASA, астероїд 153201 (2000 WO107) наблизиться до нашої планети 29 листопада на відстань не більше 4 мільйонів кілометрів. Для порівняння, відстань між Місяцем і Землею становить 384 тисяч кілометрів. Однак астероїд вважається потенційно небезпечним через те, що перетинає орбіту Землі.

Спектральний аналіз показав, що астероїд містить нікель, залізо і кобальт. За оцінками бази даних Asterank, вартість корисних копалин астероїда складає 17,4 мільярда доларів.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»