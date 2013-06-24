300 мікро- й малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки у межах програми міжнародної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за фінансування Європейського Союзу й Уряду Німеччини та за підтримки Мінцифри і Мінекономіки України. Загальна сума грантової допомогистановить 150 000 грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Збір заявок на отримання гранту здійснювався на порталі Дія з 30 травня до 30 червня 2022 року. Комісія незалежних бізнес-експертів обрала переможців з-поміж 1357 кандидатів на основі їхніх заявок та за результатами інтерв’ю з відібраними підприємствами. Пріоритет при оцінці грантових заявок надавався ММСП з найбільш постраждалих від війни територій задля відновлення та/або підтримки виробництва, надання послуг зі збереження економічного потенціалу України та постачання критично важливих товарів і послуг, необхідних українцям.

Мікрогранти отримали підприємства з 9 регіонів України, зареєстровані в Харківській, Київській, Сумській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Херсонських областях.