Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що протягом липня Ощадбанк перерахує на рахунки 325 тисяч людей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років. В результаті люди отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 мільйонів гривень. Про це повідомляж Урядовий портал.

Міністр повідомила, що, незважаючи на додаткове навантаження, пов’язане з воєнним станом та великою кількістю внутрішньо переміщених людей, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 01.06.2022. Наразі перевірку завершено і всю необхідну інформацію передано до Ощадбанку.

Протягом липня 2022 року Ощадбанк зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів. Про таке перерахування Ощадбанк поінформує людей смс-повідомленнями або інформаційними повідомленнями через електронні засоби зв’язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика).

Дізнатись про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку.

Якщо у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в АТ «Ощадбанк», то вона може відкрити його. Для цього необхідно подати відповідну заяву до АТ «Ощадбанк» до грудня поточного року. Тобто, подати заяву про відкриття рахунку пільговики можуть протягом липня‒грудня.

іністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що протягом липня Ощадбанк перерахує на рахунки 325 тисяч людей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років. В результаті люди отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 мільйонів гривень.

Міністр повідомила, що, незважаючи на додаткове навантаження, пов’язане з воєнним станом та великою кількістю внутрішньо переміщених людей, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 01.06.2022. Наразі перевірку завершено і всю необхідну інформацію передано до Ощадбанку.

Протягом липня 2022 року Ощадбанк зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів. Про таке перерахування Ощадбанк поінформує людей смс-повідомленнями або інформаційними повідомленнями через електронні засоби зв’язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика).

Дізнатись про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку.

Якщо у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в АТ «Ощадбанк», то вона може відкрити його. Для цього необхідно подати відповідну заяву до АТ «Ощадбанк» до грудня поточного року. Тобто, подати заяву про відкриття рахунку пільговики можуть протягом липня‒грудня.