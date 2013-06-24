Грошову допомогу від Товариства Червоного Хреста України в розмірі 1200 гривень на людину отримало майже 24 тисячі мешканців звільненої Харківщини. Виплати здійснюються у межах спільного проекту Мінреінтеграції, Товариства Червоного Хреста України та Укрпошти. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тільки за минулий тиждень Укрпошта провела на звільненій Харківщині виплати на суму близько 9 млн грн.

Доставка населенню готівки пришвидшується завдяки відкриттю стаціонарних відділень національного оператора поштового зв’язку – цього тижня запрацювало відділення Укрпошти в Куп’янську. Днями планується відкриття у Вовчанську.

На Херсонщині виплачено фінансову допомогу від ТЧХУ на загальну суму більш як 4 млн грн.

Нагадаємо, у Великій Олександрівці вже понад тиждень працює стаціонарне відділення Укрпошти, яке є опорним у регіоні.

В Донецькій області допомогу в 1200 грн отримало 4824 жителі звільнених населених пунктів. Так, наприкінці тижня було виплачено 252 тис. грн мешканцям Лиману, Дробишевого, Новоселівки, Лозового та села Коровій Яр.

Наразі загальна сума виплачених переказів від ТЧХУ становить 38, 6 млн грн.

Тривають виплати від Міжнародної організації з міграції. Це ще один спільний проект Мінреінтеграції, МОМ та Укрпошти.

2200 грн вже отримали 2678 громадян із звільнених регіонів Херсонської та Донецької областей.

Зокрема, вчора готівка від МОМ доставлялася в такі деокуповані населені пункти Донеччини як Лиман, Новоселівка, Лозове, Озерне, Коровій Яр.

За останніми даними, фінансову допомогу від МОМ вже виплачено на загальну суму більш як 5,8 млн грн.