На виконання завдання Прем’єр-міністра уряд на засіданні 13 вересня схвалив розпорядження про виділення з резервного фонду державного бюджету 400 мільйонів гривень для Харківської обласної військової адміністрації.

Кошти буде спрямовано на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Харківської області.

На доручення Прем’єра Кабінет Міністрів вніс зміни до «Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», які дозволяють створювати координаційні робочі групи з усунення наслідків руйнувань та відновлення об’єктів життєзабезпечення населення, зруйнованих внаслідок збройної агресії росії. Керівником робіт з ліквідації наслідків руйнації енергетичної інфраструктури визначено міністра енергетики Германа Галущенка. Таке рішення дасть змогу оперативно реагувати на надзвичайні ситуації в паливно-енергетичному комплексі України та ліквідовувати наслідки руйнувань критичної інфраструктури.