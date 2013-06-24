Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

Вітаючи представника уряду Саудівської Аравії в Києві, глава Української держави зазначив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства Саудівська Аравія в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як важливе свідчення підтримки України, особливо у дні роковин початку повномасштабної агресії. Наскільки знаю, це перший візит за понад 30 років нашої незалежності. Розраховую, що він надасть нового імпульсу подальшій активізації нашого взаємовигідного діалогу», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував уряду Саудівської Аравії за відчутну підтримку України в умовах збройної агресії росії, що триває: «Хочу передусім подякувати вам за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Це дуже важливо для нас і наших людей, нашого суспільства». Під час переговорів було відзначено важливість підтримки Саудівською Аравією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Глава держави запросив Королівство Саудівська Аравія взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

Президент зазначив, що попри продовження збройної агресії наша країна й далі робить внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання щодо залучення Саудівської Аравії до української ініціативи з постачання зерна у країни Африки, які потерпають від голоду. Як повідомляє Офіс Президента, Саудівська Аравія надала Україні пакет підтримки обсягом 400 мільйонів доларів, що складається з гуманітарної допомоги на 100 мільйонів та нафтопродуктів на 300 мільйонів.

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