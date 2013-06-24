Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань тимчасово окупованих територій України розповіла про заплановану роботу гуманітарних коридорів на 5 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом працюватиме 7 гуманітарних коридорів, а саме:

1. З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

«Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до блокадного міста. Останній приклад – це блокування делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили і відправили в сторону Запоріжжя», - наголосила Ірина Верещук.

Міністр також додала, що з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста, які зберуть в місті людей для евакуації до Запоріжжя.

Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають дозволу на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.

2. Запланована евакуація з Токмака до Запоріжжя. З Запоріжжя планується відправка автобусів для евакуації з гуманітраною допомогою.

4. З Сєвєродонецька до Бахмута. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

5. З Лисичанська до Бахмута. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

6. З Попасної до міста Бахмута. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

7. З селища Гірське до Бахмута. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.