Команда Мінцифри разом з партнерами втілює масштабний проєкт на підтримку українських школярів. У межах ініціативи школи, зруйновані внаслідок бойових дій, отримають 5 тисяч Apple iPad, щоб учні змогли продовжити навчання.

«Освітні ініціативи — один із пріоритетів Мінцифри. Нашакоманда регулярно втілює проєкти, які дають учням змогу не переривати навчальний процес навіть під час повномасштабної війни. Нині спільно з партнерами реалізовуємо новий проєкт, у межах якого 12 навчальних закладів отримають 5 тисяч Apple iPad», — повідомляє пресслужба відомства.

«Цифровізація галузі освіти і технологічні рішення допомагають продовжувати навчальний процес навіть попри повномасштабну війну. Нам треба конкурувати у світі й тому розвивати освіту. У нас немає іншого варіанта, як іти шляхом розвитку: боротися за людський капітал, інновації, найзручнішу країну у світі», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.