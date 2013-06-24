Станом на середу, 5 жовтня, кількість зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі користувачів досягла 50 0000. Про це повідомляє Урядовий портал.

Попри те, що свою роботу платформа розпочала лише у середині серпня, за цей час анонсовано три програми підтримки, що фінансуються Європейським Союзом та донорською підтримкою урядів Канади, Японії, а також австралійською благодійною організацією Minderoo Foundation.

Йдеться про одержання субсидії на одиницю оброблювальних угідь − податися можуть виробники сільгосппродукції, як фізичні, так і юридичні особи, що оброблять не менше 1 і не більше 120 га земель сільськогосподарського призначення та відповідають іншим умовам програми, програму підтримки для агровиробників, що утримують від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності, а також міжнародну програму гуманітарної підтримки, що передбачає отримання засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 тонн.

Також за цей час відбулася низка оновлень, для зручності не лише користувачів, але і надавачів допомоги. Днями було розширено функціонал та інструментарій ДАРу, зокрема додано дані супутникового розпізнавання посівів 2022.

Кількість реєстрацій у системі та запитів на отримання фінансової допомоги продовжує зростати, наразі 22 845 аграріїв уже подали заявки на участь у таких програмах підтримки:

17 619 заявок – за напрямом програми субсидія на 1 га оброблюваних угідь с.-г. призначення

5 226 заявок – за напрямом дотація за утримання корів

Звертаємо увагу, що учасниками програми можуть бути лише ті виробники сільськогосподарської продукції, котрі пройшли реєстрацію у Державному аграрному реєстрі та відповідають її критеріям.

З умовами реєстрації та правилами користування ДАР можна ознайомитися у покроковій інструкції − BLOCKEDbit[.]ly/register_DARBLOCKED Зверніть увагу, кінцевий термін подання заявок на участь у програмі за обома напрямами – 15 листопада 2022 року.

Мінагрополітики нагадує про першу міжнародну програму підтримки – забезпечення аграріїв засобами тимчасового зберігання зерна (рукавами), подання заявок на яку завершується 9 жовтня 2022 року.