22 березня 2023 року відбулася зустріч Міністра соціальної політики Оксани Жолнович з Головою Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC) Роберто Віла-Сексто. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час заходу були окреслені питання подальшої взаємодії з Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні та залучення експертів Представництва до нових проектів у соціальній сфері, які будуть впроваджуватися міністерством.

Сторони домовились про продовження надання міжнародної допомоги від NRC та підтримки вразливих категорій громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Відбулось урочисте підписання додаткових домовленостей до Меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги з використанням даних українських бенефіціарів між Міністерством соціальної політики та Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні. Протягом 2023 року з використанням Платформи єДопомога додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 000 громадян України, які подали заявку у 2022 році.