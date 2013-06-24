У Європейському Союзі остаточно затвердили четвертий транш –– 500 мільйонів євро на озброєння для України. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Після схвалення трьох траншів підтримки на загальну суму 1,5 мільярда євро цього року четвертий транш залучить ще 500 мільйонів євро на ресурси, вже мобілізовані в межах Європейського фонду миру для України, повідомляє УНІАН.

«Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні на полях битв України. З урахуванням цих 500 мільйонів євро ЄС загалом надав 2 мільярди євро для підтримки постачання військового обладнання Збройним силам України від країн-членів ЄС. Ця підтримка –– це лише одна частина європейських зусиль для допомоги Україні із самозахисту. Ми робили це з початку війни і робитимемо до кінця», –– наголосив віцепрезидент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Сказано, що обсяг зброї, який буде надано в новому пакеті підтримки, відповідає поточним пріоритетам, які висловив український уряд.