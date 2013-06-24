У фінському місті Каяні було запущено найшвидший та найенергоефективніший у Європі суперкомп'ютер під назвою LUMI.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Комп'ютер LUMI також є третім за продуктивністю у світі.
Заступник голови Єврокомісії з цифрових технологій (EuroHPC) Маргрете Вестагер заявила, що величезна обчислювальна потужність LUMI «слугуватиме науковим проривам, наприклад, у медицині та дослідженнях клімату», таким як розробка вакцин, діагностика раку або пом'якшення наслідків зміни клімату.
LUMI – спільний проект EuroHPC та консорціуму 10 країн Європи, серед яких Фінляндія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Польща, Швеція, Швейцарія, Ісландія та Норвегія. Фінляндія сплачує чверть вартості проекту, що становить 200 млн євро.
«Це чудовий приклад величезного потенціалу штучного інтелекту для покращення нашого життя», - вважає Вестагер.
Очікувана максимальна потужність LUMI становитиме 550 петафлопс – це 550 мільйонів обчислень за секунду. Його обчислювальна потужність доповнить актуальні суперкомп'ютери EuroHPC: Discoverer у Болгарії, MeluXina у Люксембурзі, Vega у Словенії, а також Karolina у Чехії. Суперкомп'ютер вищого рівня включає тисячу процесорів, що працюють паралельно, з результатами, що більш ніж у 10 млн разів перевершують обчислювальні потужності простих ноутбуків.
LUMI використовує системи природного охолодження, а його відпрацьоване тепло забезпечуватиме на 20% централізоване теплопостачання в Каяні, де знаходиться суперкомп'ютер.
Нагадаємо, MetaPlatforms, материнська компанія соцмережі Facebook, презентувала суперкомп'ютер із штучним інтелектом AIResearchSuperCluster (RSC).