Наявність смартфона й доступу до інтернету істотно полегшать життя співгромадянам, які через війну вимушені переїхати в межах країни. У застосунку «Дія» внутрішньо переміщені особи можуть скористатися корисними електронними послугами, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У підготовці та реалізації деяких проєктів застосунку «Дія» разом з фахівцями Мінцифри брав участь директорат цифровізації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.