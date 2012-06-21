Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Поблизу Щастя на Луганщині українській стороні з тимчасово окупованої території передали 60 ув'язнених для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території. За словами Уповноваженої Верховної Ради України з питань прав людини Людмили Денісової, у десятьох із них закінчився строк покарання, ще четверо перебували у слідчих ізоляторах без рішення суду.
«За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної уряду України території Луганської області 135 ув’язнених, 22 з яких вже звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання, – написала на своїй сторінці у Фейсбук Людмила Денісова. – Чотири особи, у тому числі жінка, серед 60-ти переміщених сьогодні осіб – перебували більш ніж 9 років у пенітенціарних закладах на тимчасово окупованій території Луганської області без рішення суду. Тобто, їх вину не було доведено у законному порядку. Це є грубим порушенням їх прав на справедливий суд. Ми продовжуватимемо роботу з переміщення громадян України, які виявили бажання відбувати покарання на вільній території і тих, чиї строки ув'язнення закінчилися».