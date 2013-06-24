На ринку праці фіксуються позитивні тенденції – з березня минулого року 600 тисяч українців повернулись до роботи. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, передає повідомляє Урядовий портал.

«Війна, зруйновані й закриті через бойові дії підприємства, спричинене війною падіння економіки, вимушений виїзд мільйонів українців за кордон та внутрішня міграція з небезпечних регіонів у більш безпечні – все це негативно позначилось на ринку праці. Проте, починаючи з другої половини минулого року, фіксуються позитивні тенденції – зростає кількість найманих працівників та кількість вакансій від роботодавців. Хоча станом на сьогодні ми ще не досягли довоєнного рівня кількості зайнятих, можемо констатувати, що з березня минулого року 600 тисяч українців повернулися до роботи. Станом на кінець 2022 року кількість найманих працівників за даними реєстру застрахованих осіб становила 8,6 мільйона», - розповіла Тетяна Бережна.

За її словами, активізації ситуації на ринку праці сприяли запроваджені Урядом програми стимулювання підприємництва та зайнятості. Зокрема, грантові програми єРобота, за якими можна отримати від держави фінансову підтримку у вигляді гранту на започаткування чи розвиток бізнесу за обов'язкової умови створення нових робочих місць. Так, підприємці, які отримали минулого року мікрогранти лише за однією програмою «Власна справа», створять близько 8 тисяч робочих місць в процесі реалізації своїх бізнес-проектів.

На зростання зайнятості серед українців спрямовані також програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – за кожного працевлаштованого з числа ВПО держава продовж двох місяців сплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної зарплати (станом на 1.01.2023 рік – 6700 грн). Діють програми компенсації частини оплати праці чи ЄСВ за працевлаштування окремих категорій населення, яким може бути складно знайти роботу – молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, одиноких батьків, людей передпенсійного віку.

«Також набирає обертів проект «Армія відновлення», завдяки якому ми залучаємо безробітних до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни. На сьогодні до виконання таких робіт залучено вже понад 9,5 тисячі безробітних в 14 областях. Беззаперечним лідером у цьому проекті є Полтавська область, в якій залучено 2800 безробітних. Зазначу, що ці люди отримують від держави оплату щонайменше у 6 700 грн, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття. Держава вже виплатила безробітним за виконання робіт з відновлення 63 млн грн», - повідомила Тетяна Бережна.