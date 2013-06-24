Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів про перебіг НМТ, передає Урядовий портал.

«Можу сказати, що середня оцінка балів національного мультипредметного тесту виглядає дуже пристойно. Є значна кількість учасників, які сьогодні одержують найвищі бали», – зазначив Сергій Шкарлет.

У своєму телеграм-каналі Міністр навів статистику щодо кількості вступників, які отримали 200 балів у межах двох тижнів основних сесій НМТ.

«За інформацією УЦОЯО, 116 181 учасник отримав результат за шкалою 100–200 балів. 200 балів отримали 6556 вступників: 375 учасників – з трьох предметів; 1269 учасників – з двох предметів; 4912 учасників – з одного предмету», – повідомив Сергій Шкарлет.

Міністр привітав майбутніх студентів українських ЗВО та їхніх батьків із чудовими результатами, а також подякував учителям за професіоналізм і вагомий внесок до формування молодої еліти України.

На запитання ведучих щодо можливості заміни зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) національним мультипредметним тестом (НМТ) на постійній основі, Міністр відповів, що про це говорити зарано. Сергій Шкарлет зауважив, що відповісти на це запитання можливо лише спираючись на результат першого та другого семестрів.

Нагадаємо, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.