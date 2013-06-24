Зважаючи на сприятливі погодні умови, сільгосптоваровиробники всіх областей України проводять сівбу озимого ріпаку. Станом на 12 вересня його посіяно 841 тис. га, або 87% до прогнозу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Озимий ріпак завершили сіяти аграрії 7 областей: Волинської, Івано-Франківської, Полтавської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської та Буковини.

Сільгосптоваровиробники практично всіх областей розпочали сівбу озимих зернових культур, яких посіяно 157 тис. га, або 3,3% до прогнозу:

пшениці – 141 тис. га, або 3,5% до прогнозу;

ячменю – 7,1 тис. га, або 1,1% до прогнозу;

жита – 5,4 тис. га, або 6,4% до прогнозу.

За попередній тиждень посіяно 149 тис. га озимих на зерно.

Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Чернігівщини – 21,3 тис. га, або 12,2% до прогнозу.