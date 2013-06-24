З регіонів активних бойових дій в більш безпечні переїхали 725 підприємств, з них 528 вже відновили свою діяльність на новому місці. Ще 284 компанії зараз здійснюють пошук підходящої локації або способу транспортування. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі «Суспільного», передає відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

«До програми релокації може долучитись будь-яке підприємство, яке хоче перемістити свої виробничі потужності у відносно безпечні регіони країни. Держава надає таким підприємствам пакет підтримки, який, зокрема, включає підбір нової локації для розміщення компанії, допомогу з перевезенням на нове місце, сприяння в розселенні працівників, які переїхали разом з підприємством, та у пошуку нових співробітників, а також підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту. Ми сподіваємось, що програма релокації допоможе бізнесу якнайшвидше відновити свою діяльність, зберегти робочі місця, сплачувати податки і таким чином підтримувати економіку країни», - зазначила Тетяна Бережна.

За її словами, серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частину складають підприємства, що працюють в сфері оптової та роздрібної торгівлі – понад 40% (від загальної кількості переміщених підприємств) та підприємства в сфері переробної промисловості - 30%. Також серед переміщених компаній майже 7% здійснюють діяльність в сфері інформації та телекомунікації, 6% - професійної, наукової та технічної діяльності, 4% - у сфері будівництва.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (29% релокованих підприємств), Закарпатської (18%), Чернівецької (13%), Тернопільської (8%) та Хмельницької (7,6%) областей.

Серед великих компаній, які релокувались, заступник міністра економіки назвала ТОВ «Пожмашина», ТОВ «Корум «Дружківський машинобудівний завод», ТОВ «Сталекс», ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування».

Загалом на єдиній онлайн-платформі взаємодії учасників програми релокації ДП «Прозоро.Продажі» заявки на переміщення зареєстрували 1816 підприємств, 601 компанія відмовилась від релокації у зв»язку з деокупацією територій України.

Нагадаємо, урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою.