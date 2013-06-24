Станом на 28 липня 2022 року, на платформі для ефективної взаємодії представників бізнесу та наукової спільноти «Наука та бізнес» зареєстровано 645 користувачів. Про це повідомляє Урядовий портал.

До бази даних онлайн-майданчика надіслано 86 пропозицій щодо впровадження наукових досліджень і 26 пропозицій співпраці, серед яких є ті, що спрямовані на підтримку країни в умовах воєнного стану.

«Наука є важливим рушієм розвитку держави на шляху до економічного прогресу. Вона має відношення до будь-якої сфери нашого життя та щодня його трансформує. Сьогоденні виклики, з якими зіткнулася Україна, дають можливість побудувати нову систему взаємовідносин науки та суспільства, підвищити її актуальність у науково-технічному прогресі, сфері інноваційної діяльності та посиленні обороноздатності країни. Спеціальна комунікаційна платформа, що була розроблена ще до війни, стала інноваційним інструментом для пошуку партнерів, виконання та реалізації наукових, науково-технічних, інноваційних проєктів, а також спільного використання наявної дослідницької та інноваційної інфраструктури. Вдячний українським науковцям, освітянам і підприємцям, що активно спрямовують свій потенціал задля перемоги та розбудови нашої держави», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Сьогодні для України необхідні такі пропозиції українських учених:

Київський національний університет технологій і дизайну розробляє вдосконалену форму взуттєвої колодки з підвищеними комфортними властивостями для військового взуття на основі результатів 3D досліджень стоп військовослужбовців і мобілізованих осіб;

Інститут фізіології імені О. О. Богомольця пропону є до реалізації виготовлення біонічних протезів верхньої та нижньої кінцівок людини.

Також пропонується інтеграція в діагностичні комплекси та системи, застосування, спільні дослідження, продаж програмного комплексу для нового застосування вимірювачів артеріального тиску, дослідження адаптаційних можливостей організму, психічних розладів із технологіями машинного навчання, стану автономної нервової, серцевої та легеневої системи.

Інші подані розробки мають на меті створення трикотажних полотен для виготовлення комплектуючих елементів бронезахисту з використанням високомолекулярної поліетиленової нитки підвищеної міцності, а також створення трикотажу з прогнозованими властивостями, зокрема, з ефектом збереження тепла чи відведення пароподібної вологи.

Наукові розробки сфери паливно-енергетичного комплексу, що є необхідними в умовах сьогодення: