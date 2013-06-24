Заступник Міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Фарід Сафаров взяв участь у відкритті міжнародної конференції Power Summit 2022, яка зібрала лідерів європейського енергетичного сектору, керівників провідних енергетичних компаній. Про це повідомляє Урядовий портал.

Фарід Сафаров наголосив, що Україна може стати одним з напрямків для інвестицій європейських компаній, зокрема, й для побудови нової, ефективної та екологічної енергетичної інфраструктури.

«Фаза відновлення України після війни надасть багато можливостей, і я запрошую планувати вже зараз, що ми можемо зробити разом. Одна з ідей –компанія може обрати регіон, район чи місто, щоб допомогти їм відновити енергетичну інфраструктуру, зробити її більш якісною, екологічною та безпечною», - зауважив заступник Міністра.

Він підкреслив, що вже зараз Україна отримує значну допомогу та підтримку міжнародного співтовариства у боротьбі проти російської агресії.

«Наразі 89 компаній отримали 300 генераторів, 45 кілометрів кабелів, 560 опор повітряних ліній та 11 тисяч одиниць іншого спеціалізованого обладнання, наданого європейськими компаніями. Ми щиро вдячні всім і особливо комісару Кадрі Сімсон за керівництво міжнародною допомогою. Ми також високо цінуємо ефективну координацію з боку Секретаріату Енергетичного Співтовариства», - наголосив заступник Міністра.

Фарід Сафаров відзначив також підтримку Єврокомісії, зокрема, в напрямку інтеграції українського та європейського енергетичних ринків, адже Україна може стати надійним постачальником екологічно чистої електроенергії, допомагаючи Європі звільнитися від російського газу та вугілля.