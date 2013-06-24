Віце-прем‘єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окпованих територій України Ірина Верещук доповіла про заплановану роботу гуманітарних коридорів на 9 квітня 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів за наступними напрямками:

Донецька область:

З Маріуполя до Запоріжжя - на власному транспорті.

Запорізька область:

З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

З міста Токмак до Запоріжжя.На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

З Енергодара до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя.

Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

З Мелітополя до Запоріжжя.

На власному транспорті.

Також ведемо перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів.

У разі повернення транспорту місце збору людей – пожежна частина №10.

Луганська область: