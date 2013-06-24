Уряд України продовжив дію адаптивного карантину і режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

Відзначається, що відповідне рішення було прийнято у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Також повідомляється, що 21 вересня держкомісія розгляне питання встановлення на всій території України «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я України, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків зараження коронавірусом збільшилася на 68%, госпіталізацій – на 51%.

Нагадаємо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що він жартома пообіцяв премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації від COVID-19.

На початку вересня Марцінків доручив виплатити 3,7 тисячі доларів (майже 100 тисяч гривень) премії першій жінці в місті, яка завагітніє після вакцинації від коронавірусу. Підлеглі мера в свою чергу сказали, що поки не знають, як саме встановити, хто першим завагітніє, але пообіцяли зайнятися поставленим завданням.