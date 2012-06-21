У приміщенні Вінницької облдержадміністрації та облради встановили ліфт для людей з інвалідністю та обмеженими функціональними можливостями. Підйомник шведського виробництва має прозорі стінки, кнопки виклику і тривоги, а також телефон для зв’язку з відповідальним у разі несправності. Створено зручний під’їзд до кабіни на інвалідних візках.
Першими оцінили зручність підйому з першого до четвертого поверху представники обласної громадської організації молоді з інвалідністю «Гармонія». «Це не просто ліфт, це насамперед свідчення про зміну свідомості. Раніше говорили, що в цьому приміщенні неможливо його встановити, але це виявилося здійсненним. Отже, людину з інвалідністю стали сприймати як повноправного члена суспільства, яка без перешкод може піти на засідання, які тут відбуваються. Це велике досягнення!» — сказала представниця «Гармонії» Олена Чорнобривенко.
Голова облдержадміністрації Валерій Коровій висловив подяку всім, хто долучився до важливої справи, а також зауважив, що це було б неможливо без ініціативи та наполегливості Раїси Панасюк, вінницької активістки з інвалідністю, яка пішла у вічність минулого вересня.
«Ще у 2016 році встановлення ліфта в цьому приміщенні було її проханням. На пам’ять про Раїсу Панасюк сьогодні відкриваємо ліфт, і це черговий крок до доступності. Перед нами стояло технічно непросте завдання, оскільки приміщення — пам’ятка архітектури. Довго продумували, в якому місці і як саме це зробити. Ідею підтримали депутати обласної ради, які передбачили в обласному бюджеті кошти в сумі 2,5 мільйона гривень на облаштування ліфта», — зазначив керівник області.
Вантажопідйомність платформи становить 400 кілограмів. Головний архітектор області Леонід Гужва запевнив, що ліфт служитиме довго і надійно.