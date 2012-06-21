У II кварталі 2021 року мережа ЦНАПів зросла до 2337 точок доступу до адмінпослуг. Серед них 1224 віддалені робочі місця, 984 ЦНАПи та центри «Дія», 105 територіальних підрозділів і 24 мобільні ЦНАПи. Таке розгалуження мережі дає змогу отримувати більше якісних адмінпослуг у всій Україні.

Тож адміністративні послуги стали ще ближчими до громадян; у громадах з’явилися нові робочі місця; завдяки новим точкам доступу поменшало черг; змога отримувати держпослуги поряд із домом з’явилася навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

Із початку 2021 року в колишніх центрах районів створено 234 ЦНАПи органів місцевого самоврядування, повідомляє пресслужба Мінцифри. З них 228 уже надають послуги. Загалом у населених пунктах — колишніх центрах районів утворено 461 ЦНАП органів місцевого самоврядування, з яких 455 працюють та обслуговують відвідувачів. А до кінця року лише у двох областях у вказаних населених пунктах залишилось утворити по одному ЦНАПу органів місцевого самоврядування. І жодну громаду колишнього районного центру не буде позбавлено адмінпослуг.