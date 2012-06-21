Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що Мінсоцполітики пропонує 2022 року внести пенсіонерів віком 70—75 років в ініційовану Президентом програму адресних допомог для літніх людей. Вона зазначила, що ця президентська програма — ефективний інструмент зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок праці.

Протягом 2020 та 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери, старші за 80 років. Їхні пенсії не можуть бути меншими за 2600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 мільйона пенсіонерів.

Цього року до програми долучилися пенсіонери віком від 75 до 80 років. Із 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень. Пенсійна виплата для них становитиме не менш як 2500 гривень. Таке розширення програми підвищить доходи ще понад мільйона пенсіонерів.

У разі зарахування до програми пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде підвищено доходи додатково 1,5 мільйона пенсіонерам.