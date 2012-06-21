Капітально відремонтований аеропорт Полтава хоч із затримкою, але відновлює пасажирські авіаперевезення. 26 березня — перший рейс до Єгипту, 2 травня — Туреччини. До початку червня літаки з Полтави в Шарм-ель-Шейх і Анталію вирушатимуть раз на тиждень. Потім кількість рейсів подвоїться.
Полтавці літатимуть на нових літаках Boeing 737, які вміщають по 139 пасажирів. Рейси будуть регулярними, без запізнень. Уже продано більш як половину квитків на перший рейс.
В.о. генерального директора ПОКП «Аеропорт Полтава» Володимир Окара повідомив, що аеропорт повністю готовий до польотів: «Усе вже облаштовано для безпеки та комфорту пасажирів. Підготовлено злітну смугу, перон, термінал. З весни розпочнуть підготовку до роботи аеропорту в зимовий період».
Зараз триває робота з налагодження авіаперевезень з Полтави до Львова та Одеси. Шукають авіаперевізника, який співпрацюватиме з аеропортом, але дуже велике значення має бажання і готовність самих пасажирів користуватися послугами полтавського аеропорту. Що більшим буде попит, то більше буде пропозицій і можливостей відкривати нові напрямки повітряних перевезень.
Розширення сфери міжнародних авіаперевезень на Полтавщині має позитивно вплинути на економічний розвиток області.