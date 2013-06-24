Сільгосптоваровиробники, які використовують зрошувані землі для виробництва сільськогосподарської продукції, одержать державну підтримку. Порядок її надання передбачає урядова постанова №1070. У коментарі офіційному сайту Міністерства аграрної політики та продовольства профільний міністр Роман Лещенко так прокоментував це довгоочікуване рішення: «Ми поступово, але впевнено рухаємося в напрямі проведення в Україні іригаційної реформи. Розвиток зрошуваного землеробства, отже і підтримка аграріїв, які працюють на меліорованих землях, — нині пріоритет Мінагрополітики».

За словами міністра, Україна має разом з іншими державами реагувати на світові зміни клімату, адже йдеться передусім про продовольчу безпеку. «Ці речі взаємопов’язані, якщо ми створюємо належні умови виробникам сільськогосподарської продукції, модернізуємо зрошувальні системи, то водночас і зміцнюємо свої позиції у продовольчій безпеці, а ще –– оптимізуємо використання водних ресурсів та електроенергії, що в нинішніх реаліях теж дуже важливо. Вода –– це цінність, яку нам уже потрібно починати заощаджувати», –– наголосив Роман Лещенко.

Бюджетні кошти сільгоспвиробникам перераховуватимуть у вигляді бюджетної дотації на безповоротній основі у розмірі до 25% вартості витрат (без урахування податку на додану вартість) за введені в експлуатацію зрошувальні системи з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021-го. Кошти спрямовуватимуть на реконструкцію наявних або будівництво нових зрошувальних систем. Ідеться про матеріали, дощувальну техніку, канали, трубопроводи тощо.

Однак якщо вартість обладнання, матеріалів, робіт з будівництва і встановлення систем краплинного зрошення було частково компенсовано за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, підтримку у вигляді бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам не надаватимуть.

Проєкт постанови розроблено відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. №77. Постанова передбачає процедуру подання документів, їх розгляд комісією, прийняття рішення щодо виплати бюджетної дотації та механізм спрямування коштів, вона дасть змогу посилити контроль за дотриманням законодавства в разі надання державної підтримки.