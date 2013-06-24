Аграрії Одеської області розпочали сівбу ярових культур, станом на 22 березня засіяно ярого ячменю 30 тис. га площ із 750 тис. запланованих. Про це повідомляє Урядовий портал.
На Миколаївщині продовжують підживлення озимих культур, та розпочинають сівбу гороху.
За даними облдержадміністрації, насінням аграрії забезпечені на 70%, сільгоспвиробники Одеської області забезпечені насінням на майже на 80%, засобами захисту рослин та пальним – відповідно на 62% і 46%.
Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, які полегшують доступ виробників сільгосппродукції до, зокрема, пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах воєнного стану.
Продовжено також строк дії допусків на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами й агрохімікатами. Ця норма поширюється на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його припинення або скасування.
«Спрощується виключно процес отримання ліцензії – усі питання безпеки транспортування та якості пестицидів й добрив буде дотримано на належному рівні», – підкреслив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.
Також, щоб забезпечити потреби аграрної галузі, Мінагрополітики запустило платформу https://agrostatus.org/.
Міністр закликав аграріїв якнайшвидше пройти анкетування та озвучити потреби, щоб прискорити забезпечення посівної.
Нагадаємо, аграрії Одещини засіяли восени озимих зернових культур 983 тис. га і вже провели на майже 80% угідь весняне підживлення рослин.
Торік хлібороби Одещини зібрали рекордний урожай зернових – 5,2 млн т.