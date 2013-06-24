Торік 43 648 аграріїв залучили 95 млрд 467 млн грн кредитних коштів. За програмою державних гарантій у розмірі 80% — 24 млрд 722 млн грн. Найбільший обсяг коштів отримали аграрії Київщини (15,5 млрд грн), Вінниччини (10,2 млрд грн), Кіровоградщини (8,6 млрд грн), Дніпропетровщини (6,8 млрд грн), Одещини (6 млрд грн).
Найбільше кредитів видали ПриватБанк, «Райффайзен Банк», Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, «Креді Агріколь Банк», ПУМБ. На сьогодні за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю із 44 банками.
Мінагрополітики нагадує, що уряд ухвалив рішення про надання фінансової підтримки мікро-, малому та середньому бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей.
Крім того, банки кредитують бізнес на енергозабезпечення: купівлю та встановлення обладнання для безперебійної роботи енергосистем. Кредитування таких інвестицій здійснюють під процентну ставку 0% річних.