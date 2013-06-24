Міністерству аграрної політики та продовольства України стало відомо, що на адреси аграріїв надходять листи від імені відомства з фіктивної електронної пошти. У листах фермерів запрошують взяти участь у грантовій програмі Міністерства та Європейського інвестиційного банку. Пропонують заповнити анкету, а далі просять на шахрайські рахунки надсилати кошти, пояснюючи, що це така умова програми. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Мінагрополітики офіційно повідомляє!

Для участі в усіх державних програмах аграрії мають реєструватися лише через додаток «Дія» та Державний аграрний реєстр (ДАР). Жодних особистих листів Мінагрополітики з пропозицією взяти участь у тій чи іншій програмі нікому не надсилає.

Нагадуємо, що офіційно наразі аграрії можуть подаватися на такі програми:

1. Проект урядової програми «єРобота» щодо розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства.

2. Також до 15 листопада 2022 року аграрії можуть подаватися в Державному аграрному реєстріна дві програми з держпідтримки: виплату на гектар землі та на дотацію за утримання корів. Покрокова інструкція з реєстрації та користування платформою ДАР.