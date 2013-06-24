Станом на кінець грудня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,6 млн га (92%) при врожайності 46,1 ц/га, намолочено 48,8 млн тонн зерна в т.ч.:
- пшениці обмолочено 5 млн га (100%), при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;
- ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;
- гороху обмолочено 118 тис. га (100%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн;
- кукурудзи на зерно обмолочено 3,3 млн га (78%), при врожайності 64,6 ц/га намолочено 21,4 млн тонн;
- гречки обмолочено 116 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн;
- проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га,
(99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;
- сої проведено на площі 1,5 млн га, (99%) намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га;
- ріпаку проведено на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га;
- цукрових буряків викопано на площі 180 тис. га, (99%) накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501 ц/га.
Аграрії Миколаївщини, Одещини та Буковини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.
Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.
Сільгосптоваровиробники Вінниччини намолотили 4 млн тонн зерна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,4 ц/га.
* із врахуванням контрольованих Україною територій Запорізької та Донецької областей.