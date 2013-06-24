Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав останнє чергове засідання уряду в цьому році такими словами: «Проводимо його у Києві. У вільній столиці незламної країни. Дякуємо Збройним силам України за те, що це можливо. За те, що на своїх плечах тримають незалежність країни. Вічна слава та пам’ять кожному герою, який загинув у цій війні. Світ назавжди запам’ятає цей рік як рік незламних і хоробрих українців. 2022 рік увійде в історію як символ боротьби та стійкості українського народу, а 2023-й — як рік великої Перемоги та миру».