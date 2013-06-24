Оскільки озимих аграрії посіяли менше порівняно з минулим роком, то весняна посівна кампанія буде важливою і основною. Тож дуже важливо закласти основу для можливості аграріям успішно провести весняні польові роботи. На цьому наголошують у Міністерстві аграрної політики.

«У воєнний час логістичні виклики стають питанням нацбезпеки, а експорт агропродукції — питанням світової продбезпеки. Українські аграрії для стабільної роботи та планування весняних польових робіт повинні мати чітке розуміння про стабільні шляхи експортування агропродукції.

Щоб фермери продовжили активно засівати поля, критично важливо, аби морська логістика працювала, розвивалися альтернативні шляхи експорту. Ми спільно як держава працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну діяльність, і це буде основний сигнал для українського агросектору», — каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, продовження чинності зернової угоди на 120 днів фактично розв’язує проблему фізичного вивезення українського врожаю цього року, що перевищує внутрішню потребу споживання. Але критично важлива для розвитку агросектору можливість продовження зернового коридору на рік.

«Якщо навесні ми рахували, скільки в залишках є зерна, і була загроза того, що воно просто зіпсується, то із пролонгацією зернової угоди ця загроза мінімальна. Завдяки зерновій ініціативі в осінній період ми вийшли на довоєнні показники експорту — до 7 мільйонів тонн.

Також надзвичайно важливе втілення ініціативи Президента України Grain from Ukraine, до якої долучилися вже десятки країн. І в країни, які найбільше потребують, буде доставлено українську пшеницю, якої в нас достатньо, щоб забезпечити внутрішню потребу, є значні обсяги для експорту. Це істотний внесок України в продбезпеку світу. Попри війну, Україна продовжує стабільно виконувати свою продмісію», — наголосив Тарас Висоцький.