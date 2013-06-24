Станом на 18 травня 11 317 аграріїв отримали кредитів на суму 28 млрд 100 млн грн, із яких за програмою портфельних гарантій 80 % – 18 млрд 632 млн грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

За попередню добу було залучено 858 млн грн, за тиждень – майже 4 млрд грн кредитних ресурсів.

Відповідне фінансування надається для проведення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності в рамках програми «Доступні кредити 5–7–9». Його отримують аграрії, що підпадають під визначення с/г товаровиробника. Максимально можлива сума кредиту – 60 млн грн під 0 % із гарантією від Уряду України на рівні 80%..

Понад 1 млрд грн уже залучили аграрії 11 областей. Так, до Кіровоградської області (3 млрд 667 млн грн), Київської (2 млрд 796 млн грн), Вінницької (2 млрд 490 млн грн), Одеської (2 млрд 288 млн грн), Дніпропетровської (2 млрд 266 млн грн), Волинської (1 млрд 724 млн грн), Полтавської (1 млрд 700 млн грн), Львівської (1 млрд 611 млн грн) приєдналися Тернопільської (1 млрд 221 млн грн), Хмельницької (1 млрд 227 млн грн) та Черкаської (1 млрд 112 млн грн).

Програму «Доступні кредити 5–7–9» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду. З умовами участі в програмах можна ознайомитись за посиланням.