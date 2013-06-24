Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (76%) за врожайності 42,4 ц/га, намолочено 36,1 млн тонн зерна.
Пшениці намолочено 19,4 млн тонн, ячменю — 5,6 млн, гороху — 261 тис. тонн. Ці культури українські аграрії вже завершили збирати.
Кукурудзи на зерно обмолочено 1,6 млн га (39%), за врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн, гречки обмолочено 112 тис. га (95%), за врожайності 13,6 ц/га намолочено 153 тис. тонн, проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), за врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн. Збирання соняшнику проведено на площі 4,4 млн га (93%), намолочено 9,5 млн тонн насіння за врожайності 21,9 ц/га, сої зібрано з площі 1,4 млн га (91%), намолочено 3,4 млн тонн за врожайності 24 ц/га, ріпаку — з площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння за врожайності 28,9 ц/га.
Цукрових буряків викопано на площі 149 тис. га (83%), накопано 7,3 млн тонн за врожайності 489 ц/га.
Сільгоспвиробники Вінниччини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,8 млн тонн зерна кожна.