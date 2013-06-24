Уряд насамперед фокусує увагу на опалювальному сезоні. Тому у промові на черговому засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вже 70% будинків та соціальної інфраструктури підключено до тепла. І щодня ця цифра збільшується.

За даними обласних військових адміністрацій, готовність до опалювального сезону — 100%, але в неприфронтових областях підключено ще не всі об’єкти через м’які погодні умови. У деяких регіонах уже запущено 100% котелень. Уряд на постійному контакті з місцевою владою і робить усе, щоб у домівках українців було тепло.