Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з Біоенергетичною асоціацією провели нараду щодо розвитку виробництва біогазу/біометану. Учасники обговорили перспективи виробництва біометану в Україні, техніко-економічне обґрунтування, а також біогазові технології та їхні особливості.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня зазначив, що основний постачальник сировини для виробництва біометану — аграрний сектор: «Виробництво біометану — це своєрідна переробка, в якій зацікавлена Україна, адже це також створення доданої вартості. За розвитком цього напряму майбутнє, і воно вже активно стартувало в Європі».

Посадовець додав, що всі, хто на сьогодні займається виробництвом біометану, мають набагато більший заробіток на гектар, ніж ті, хто вирощує та продає зерно. За його словами, це найпростіша й найефективніша переробка, яку можуть освоїти навіть середні фермери. Також важливий чинник — те, що біометанові заводи, крім біометану, генерують дигестат, який може стати основним органічним добривом, необхідним для відродження українських ґрунтів, повідомляє Мінагрополітики.

Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха наголосив, що сектор енергетики в Україні розвивається досить стабільно. Із 2010 року по 2020-й він зріс утричі: «Якщо це перевести в газ, то можна сказати, що 2020 року біоенергетика заміщала в Україні 5,2 мільярда кубів природного газу на рік. Загалом торік Україна спожила приблизно 30 мільярдів кубів природного газу. А могли бути аж 35, якби не біоенергетика. Тобто вона вже замістила понад 15% природного газу».

Він додав, що середній темп приросту становить 11% на рік. Голова правління Біоенергетичної асоціації України підкреслив, що ЄС має амбітні плани з виробництва біометану (REPowerEU) і планує до 2030 року виробляти 35 мільярдів кубічних метрів за рік. Україна може забезпечити до 30% цих потреб.

Серед основних переваг України на ринку біометану було названо розвинені системи газових мереж і наявність газового обладнання. «Нам для цього не потрібні додаткові інвестиції. Україна може запропонувати найдешевшу сировину для виробництва біометану, оскільки має найбільшу площу сільськогосподарських угідь в Європі», — зауважив голова правління Біоенергетичної асоціації.

«Ми оцінюємо потенціал виробництва біометану в Україні на рівні 10 мільярдів кубів на рік. Половину плануємо отримати із решток сільгоспкультур», — резюмував Георгій Гелетуха.

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