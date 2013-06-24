26,4 млн тонн зернових та зернобобових культур зібрали аграрії станом на перший тиждень жовтня. Площа збору – 6,9 млн га (62%) при врожайності 38,4 ц/га. Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема:
- пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,0 ц/га намолочено 19,2 млн тонн;
- ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 34,8 ц/га намолочено 5,5 млн тонн;
- гороху обмолочено 110 тис. га (98%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 251 тис. тонн;
- кукурудзи на зерно обмолочено 96 тис. га (2,3%), при врожайності 41,7 ц/га намолочено 400 тис. тонн;
- гречки обмолочено 58 тис. га (49%), при врожайності 14,8 ц/га намолочено 85 тис. тонн;
- проса обмолочено 34 тис. га (76%), при врожайності 22,6 ц/га намолочено 77 тис. тонн.
Продовжується збирання соняшнику, сої та цукрових буряків.
Соняшник аграрії зібрали з площі 1,3 млн га, (28%), намолочено 2,6 млн тонн насіння при врожайності 20 ц/га.
Збирання сої проведено з площі 211 тис. га, (14%), намолочено 505 тис. тонн при врожайності 23,9 ц/га.
Збір ріпаку проведено з площі 1,1 млн га, (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га.
Цукрових буряків викопано з площі 33,4 тис. га, (19%), накопано 1,6 млн тонн солодких коренів при врожайності 471 ц/га.