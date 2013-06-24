Уряд затвердив програми безповоротних грантів для аграріїв у межах нового проекту «єРобота». Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Програми стосуються створення садів і теплиць.

Так, за програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. Як зазначив Прем’єр-міністр, в Уряді орієнтовно очікують 3 тисячі грантів на рік, а загальний бюджет програми складе 7 млрд грн.

«Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років», — зауважив Денис Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Враховуючи, що сума гранту за цією програмою значно вище, то вводиться принцип співфінансування. Як повідомив Прем’єр-міністр, для першої тисячі учасників 70% вартості проекту фінансує держава, а 30% — сам підприємець.

«Ми вивчили потреби та можливості наших аграріїв і вбачаємо, що програма буде дійсно успішною. Створення нових тепличних комплексів для вирощування овочів і фруктів сприятиме збільшенню нашого експорту та насиченню українського ринку якісними продуктами», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, держава виділить загалом 4 млрд грн на програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. За словами Прем’єр-міністра, ідеться про часткову компенсацію вартості садів. Аграріям надаватиметься від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів — це близько 70% від середньої вартості висадки.

«Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Кошти надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо», — зауважив очільник Уряду.

Під час засідання Уряд затвердив ще одну програму для підтримки створення нового бізнесу в межах великого проекту грантової безповоротної підтримки «єРобота». Загалом на три програми держава виділить 16 млрд грн. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять також іноземні партнери. Найближчим часом Уряд затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки й IT.