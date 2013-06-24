Селянам Дніпропетровщини передали понад 1,5 тонни насіння озимого ріпаку.

Насіння розподілили між 47 малими та середніми сільськогосподарськими підприємствами регіону., кожне з яких обробляє до 100 гектарів землі. «Отримали якісний насіннєвий матеріал, який стане гарною підмогою для фермерів, – говорить голова «Асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області» Анатолій Гайворонський. - Посіяти озимий ріпак аграрії мають до початку осені. Тоді влітку наступного року буде що збирати. Ми не перший рік працюємо з міжнародною компанією-виробником. Дякуємо, що в такий складний час благодійники підтримують наших фермерів».

«Ця допомога – значний внесок у розвиток сільського господарства Дніпропетровщини», – дадав представник одного з аграрних підприємств Дніпровського району Олександр Щебанов.

Гуманітарну допомогу передали за сприяння Міністерства аграрної політики України та департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА.