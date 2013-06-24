Попри істотні втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію рф, Україна зберігає значний експортний потенціал в агрогалузі. Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Загалом за 11 місяців цього року Україна експортувала 50,9 мільйона тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярда доларів. В обсягах це на 16,7%, а у вартості — на 13,7% менше, ніж за 11 місяців торік», — зазначила вона.

Серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано: кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол); пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд дол); олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд дол); насіння ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд дол); шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн дол).

Як підкреслила Юлія Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають «зернова ініціатива», що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine, яку ініціював Президент Володимир Зеленський у листопаді.