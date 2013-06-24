Україна поступово переходить від сировинної моделі економіки до продовольчої. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного марафону UAразом.

«Форс-мажорний чинник війни прискорив нашу трансформацію. За підсумками роботи аграрного сектору за сім місяців війни бачимо, точку неповернення в сировинну модель уже пройдено», — зазначив він.

Так, зростає експорт молочної продукції. За підсумками серпня, експорт молочної продукції має рекордний показник за останні два роки. Таке зростання очікується і надалі. Збільшується поголів’я промислового свинарства, птахівництва, додав Тарас Висоцький. Це пояснюється насамперед здешевленням кормів, і тренд на розвиток тваринництва триватиме й надалі.

Інвестиції спрямовують у біоенергетику, підкреслив перший заступник міністра. «Нещодавно відбулись аукціони із приватизації спиртзаводів. Кінцева запропонована ціна на аукціонах стала втричі-вчетверо вищою від стартової. А спиртзавод — це передовсім біоетанол, біопаливо. У секторі зрозуміли, що набагато вигідніше виготовляти альтернативні джерела енергії — біоетанол, біогаз, біометан, ніж просто продавати сировину і потім купувати природний газ за космічними цінами на сушіння кукурудзи», — розповів він.

В Україні вже втілюють проєкти за цим напрямом, і до кінця року буде ще. «Ці проєкти забезпечують заміщення імпорту енергетичних ресурсів, що для нас важливо, адже так ми вирівнюємо енергетичний баланс», — додав Тарас Висоцький.

Ще один напрям, за його словами, — це глибока переробка зернових культур: виробництво борошна, готових макаронних виробів, виготовлення амінокислот тощо. Такі проєкти теж уже започатковано, але на результат слід очікувати за два-три роки.