Вісім років тому РФ розпочала збройне вторгнення на суверенну територію України — у Крим і Севастополь. Згодом агресія перекинулася на Донеччину, Луганщину, у Чорне й Азовське моря і Керченську протоку. Спровокований РФ конфлікт забрав життя близько 14 тисяч людей, ще щонайменше 30 тисяч поранено, зокрема й цивільні особи, понад 1,5 мільйона були змушені полишити домівки, рятуючись від окупації на контрольованій урядом України території.

У вітчизняному МЗС констатують: попри всі зусилля України, агресія РФ лише розширюється. Про це освідчить безпрецедентне нарощування російських військ біля кордону України й шантаж, спрямований на подальший підрив архітектури безпеки в Європі, норм і принципів міжнародного права. Та РФ не спромоглася досягти ключової мети — зруйнувати єдність України, підірвати непохитність міжнародної коаліції на її підтримку.

І наша країна непохитно дотримується принципу врегулювання конфлікту політико-дипломатичними методами в межах чинних переговорних форматів із залученням міжнародних організацій задля відновлення миру.