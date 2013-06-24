Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії (група Єрмака — Макфола) представила дорожню карту фінансових санкцій. Документ містить аналіз впливу раніше запроваджених обмежень на фінансову систему рф, перелік рекомендацій для посилення тиску на державу-агресора та карту ризиків щодо реалізації санкційної політики, повідомляє Офіс Президента.

Розроблені пропозиції базуються на залежності рф від західних резервних валют, ринків і банків зокрема в торгівлі. Мета запропонованих обмежень — позбавити росію фінансових потоків, які агресор спрямовує на спонсорування війни.

Для цього необхідно зробити три кроки: накласти повні блокувальні санкції на весь фінансовий сектор рф; цілком відмовитися від надання послуг та співпраці з агресором у фінансовій галузі; досягти інституціональної ізоляції, розпочавши перехід до нової економічної політики без участі росії.

Ці заходи відповідають трьом рівням нових фінансових обмежень щодо рф, які можна реалізовувати поетапно впродовж найближчих місяців.