Так склалося, що молодь нині здебільшого оминає увагою ще недавно дуже популярну й шановану професію агронома. У тому, що вона аж ніяк не втратила актуальності, за цією професією майбутнє, переконані в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Виш розпочинає підготовку фахівців за спеціальністю «Агрономія» галузі знань «Аграрні науки та продовольство». Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук як підрозділ університету вже готується до набору студентів улітку цього року.
Як розповів ректор університету Олександр Черевко, ідея відкрити у ЧНУ спеціальність «Агрономія» виникла під час спілкування з керівниками провідних агропромислових підприємств, які неодноразово заявляли про нестачу фахівців, обізнаних із сучасними технологіями.
Організатори нового напряму підготовки кваліфікованих аграріїв поклали в основу навчання модель дуальної освіти. Її давно запроваджено в Німеччині, Канаді та інших країнах. Це поєднання теоретичного навчання в аудиторіях і практичної підготовки на підприємствах. Саме на них студенти проводитимуть більше часу. До навчального плану буде внесено дисципліни, потрібні нині аграріям, які адаптують випускників до ринку праці. Так студенти зможуть набути навички і компетенції на провідних аграрних підприємствах і будуть готовими до виконання завдань відразу після отримання диплома. Саме такі випускники зможуть знайти гідну роботу.
Угоди про співпрацю університет уже уклав з Інститутом здоров’я рослин та фабрикою агрохімікатів групи компаній UKRAVIT, Черкаською державною сільськогосподарською дослідною станцією ННЦ «Інститут землеробства НААН», Черкаською філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів», аграрними підприємствами групи компаній «Надія» — «Золотоніські сади», «Золотоніський бекон», ПП «Крупське», СТОВ «Степанки». Цей перелік планують розширити до десятків підприємств, зацікавлених у кваліфікованих фахівцях у галузі виробництва і переробки.
У самому університеті непогана база для навчання студентів-аграріїв. Як зауважив директор навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим Гаврилюк, оскільки заклад уже багато років успішно готує екологів, хіміків, біологів та метрологів, тут створено різноманітні добре оснащені лабораторії, працюють висококваліфіковані фахівці, що дає змогу проводити заняття з багатьох дисциплін спеціальності «Агрономія», зокрема агрохімії, рослинництва, плодівництва, фітопатології з основами вірусології. Важливо, що університет має ботанічний сад площею 4,5 гектара, в якому зібрано колекцію рослин відкритого і закритого ґрунту, що налічує понад 200 видів і сортів.
Отож уже незабаром фахівці-аграрії з високим рівнем знань і навичок зможуть працювати на сільськогосподарських підприємствах.