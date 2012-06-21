Літак MAVERIC призначений для перевірки інноваційних засобів управління повітряними суднами.
Традиційну схему будови пасажирських лайнерів в наш час можна описати як «сигара плюс крило». Airbus пішов іншим шляхом і в своїй новій моделі пасажирського літака показав схему «змішане крило». Довжина MAVERIC становить 2 метри, а ширина –3,2 метра. Площа його поверхні становить близько 2,25 квадратних метрів. Він відрізняється конструктивним дизайном, який може знизити витрату палива на 20% в порівнянні з сучасними вузькофюзеляжного літаками.
«Конфігурація «змішане крило» також відкриває нові можливості для інтеграції силових установок нового типу, а також універсальну кабіну для абсолютно нового обслуговування пасажирів на борту», – йдеться на сайті Airbus.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»