Акціонери Twitter схвалили пропозицію глави компаній Tesla й SpaceX Ілона Маска про купівлю компанії за $44 млрд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

В американській компанії заявили, що за попередніми даними, 98,6% акціонерів підтримали угоду про продаж Twitter Ілону Маску.

Остаточний розподіл голосів стане відомий пізніше, коли компанія подасть документи до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Портал Engadgetзазначає, що під час позачергових зборів акціонерів, які тривали близько семи хвилин, акціонери також схвалили пропозицію щодо компенсації, яку отримають керівники компанії в результаті цієї угоди.

Остаточне рішення у суперечці між Twitter і Ілоном Маском ухвалить суд у жовтні.

Нагадаємо, компанія Twitter Inc. у вівторок, 12 липня, подала до суду на мільярдера Ілона Маска, аби змусити його завершити виконання раніше укладеної угоди з придбання соцмережі за $44 мільярди. Суд має визначити, чи достатньо в Маска аргументів щодо порушення соцмережею умов угоди, аби він міг від неї відмовитися.