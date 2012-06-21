Євросоюз розпочне переговори про вступ нових членів – Албанії та Північної Македонії, про це домовилися міністри закордонних справ ЄС під час відеоконференції. «Від щирого серця вітаю обидві країни. Цей крок надсилає гучний і чіткий сигнал Західним Балканам: ваше майбутнє у ЄС», - написав після зустрічі у своєму Twitter єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї.
Якщо Європейська рада підтримає пропозицію глав зовнішньополітичних відомств ЄС, це поставить крапку у затяжній дворічній історії про непрості намагання Скоп’є й Тірани достукатися у двері Брюсселя. Це також стане сигналом для решти країн Західних Балкан: Сербії, Косова, Чорногорії та Боснії і Герцеговини про те, що наполегливі зусилля таки завершуються успіхом.
Відкрити переговори про членство у ЄС Північна Македонія та Албанія сподівалися ще наприкінці минулого року. Та проти цього виступили Франція та Нідерланди, які заявили, що ці країни не зробили належного прогресу у боротьбі з корупцією та встановленні верховенства права. Париж і Гаага висловили побоювання, що ЄС, і без того розхитаний виходом з його лав Великої Британії, не витримає навантаження від приєднання нових членів, що не виконали належним чином свого домашнього завдання.
Після цього Єврокомісія розробила нову методику оцінки готовності країн, які прагнуть стати кандидатами на вступ до ЄС. Її головний принцип - «Більше за більше», а також можливість призупинити переговорний процес про вступ у разі, якщо процес реформ зупиняться. Минулого місяця Франція та Нідерланди, попри кризу, пов’язану з поширенням коронавірусу в Європі, дали згоду розпочати переговори зі Скоп’є та Тираною.
Раніше під час зустрічі у Брюсселі з дипломатами та журналістами Олівер Варгеї заявляв, що політикам дедалі важче вдається переконувати європейських громадян, що від розширення ЄС виграє передусім сам ЄС. Він також визнав, що лише почати дискусію про нову хвилю розширення Євросоюзу серед керівництва країн-членів ЄС буде дуже складно.
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«Урядового кур’єра»